Claessens, le vaillant capitaine anthisnois, a tout donné

De tous les acteurs de la confrontation entre Marchin et Anthisnes qui ont foulé le ground, c’est certainement Jonathan Claessens, le capitaine anthisnois, qui fut le plus en vue. Rapide et intransigeant dans l’axe défensif, il a, à maintes reprises, tenté d’apporter un plus dans l’entrejeu. « Ce sont des matchs où l’on doit se donner à cent pour cent », déclare-t-il.