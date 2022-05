Vincent Lugand: «On est là»

Si Hannut venait à monter, ce serait donc aussi un peu son succès." Oui, sans doute, mais sincèrement, je m’en fiche, assure-t-il. L’important, c’est le club et rien d’autre. Seuls les résultats comptent... " Avec un poil de pression quand même." J’avoue que j’étais un peu tendu face à Braives en première période, sourit "Vince". Et à 2-2, aussi, forcément.Mais les gars font le job et sont costauds.Hannut, c’est comme une machine bien huilée avec des grosses personnalités et, je pense, beaucoup de qualités.J’avoue qu’avoir été surclassé comme ça par Ougrée en championnat m’a titilé.J’avais envie que mes gars nous sortent une revanche et de belles prestations dans le cadre du tour final.Là, ils sont en train de répondre aux attentes, ici face àBraives dans un derby qui n’est jamais facile à jouer et à gagner. Mais ils l’ont fait avec la manière, je trouve... "

Place ce jeudi à Minerois, un club, il est honnête, qui ne dit rien à Vincent Lugand, enfin presque. " J’avoue que je n’ai pas précisément suivi la saison de ce club dans sa série, mais, par contre, j’y vois comme un signe , dit-il. Le dernier match pour monter enP1 avec Waremme, c’était à Minerois.On a été mené, mais on a émergé sur la fin 1-2 avec des buts d’El Abbadi et Deblaere et ce alors que Moor avait été exclu à la 65e.On a ainsi coiffé Lensois au poteau.Quel stress! Je veux bien le même résultat, mais sans le suspense, ce jeudi (rires)."

C’est tout le mal qu’on souhaite aux Hannutois dans un stade qui devrait être de nouveau bien rempli puisque Minerois assure envoyer deux cars en Hesbaye.Ambiance garantie…