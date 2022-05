Même s’il a douté, ce Hannut-là était vraiment intouchable

Et le début de rencontre va d’ailleurs donner raison à ces quelques sceptiques. Les deux blocs se jaugent et procèdent par longs ballons. Timides à la création, Braivois et Hannutois le sont également aux abords du rectangle. Rossi loupe sa première frappe tandis que Geuns et Bawin placent chacun largement au-dessus du cadre. Au gré des minutes, ce sont finalement les Verts qui vont prendre le jeu à leur compte. Les visiteurs peinent néanmoins à trouver le chemin de filet. Et comme presque chaque fois cette saison, c’est le sniper maison qui va régler la mire. À la 38eminute, Cossalter place les siens aux commandes sur une action d’école. L’attaquant pense même doubler la mise avant de voir son but annulé pour hors-jeu. Tout profit pour le spectateur neutre.

Et comme tout vient à point qui sait attendre 45 minutes, les 500 personnes massées en bord de terrain vont être servies. Hannut reprend la rencontre sur un très haut rythme mais se met à galvauder. Dokens sauve un ballon sur la ligne avant que Cossalter ne trouve le poteau et Henrot la latte. C’est finalement Formica, bien servi par Cossalter, qui fait 0-2.

Touchés dans leur ego sur leurs terres, les Sang et Or se révoltent grâce notamment à l’excellente montée de Joao. Les locaux gagnent d’abord un penalty converti par Bawin avant de revenir au score via Morsat, parfaitement lancé par Rossi.

On s’imagine alors le feu d’artifice tant attendu venir. Mais la sérénité hannutoise va une nouvelle fois faire la différence face à l’apathie braivoise. Cossalter offre d’abord un goal à Geuns avant de retrouver son costume de buteur pour donner au score ses allures finales. Hannut voulait cette victoire, les Sang et Or sans doute un peu moins.

Arbitre : Thomas Herremans.

Cartes jaunes : Ganci, Pasteels, Père, Geuns, Formica.

Carte rouge : Rossi (directe, 88e)

Buts : Cossalter (0-1, 38e), Formica (0-2, 65e), Bawin (1-2 sur pen, 80e), Morsat (2-2, 81e), Geuns (2-3, 85e), Cossalter (2-4, 90e + 3)

BRAIVES : Graczyk, Baggio, Fernandez, Vangerven, Rossi, Bawin, Dokens, Pire, Charlier (68eJoao), Ganci (56eMorsat), Pessotto (89eDuval).

HANNUT : Racz, De Vierman, Geuns, Henrot (85eLo Presti), Ouchan, Cossalter, Adrovic, Spadaro, Père, Formica, Pasteels.