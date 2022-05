Mais sous des airs festifs se cachent en réalité deux brillants sportifs belges. Karatékas depuis l’âge de trois et cinq ans, Erwan et Manon ont tous les deux réussi un énorme exploit dans leur catégorie respective aux championnats de Belgique.

Erwan, 16 ans et qui combat en junior dans la catégorie des + de 76 kilos, et son aînée, Manon, 19 ans et qui se bat chez les U21 en catégorie des moins de 68 kilos, ont tous les deux réussis l’exploit d’accrocher un podium. Un véritable exploit pour ces deux Crisnéens à qui on promet un bel avenir.

Si Erwan a commencé les compétitions de karaté dès 2013, sa sœur s’y est mise sérieusement bien plus tard.Bien différents à l’approche de la compétition, les deux Crisnéens se sont prêtés avec plaisir au difficile exercice de décrire l’autre en quelques mots." C’est plutôt une défenseuse , entame d’entrée le cadet. On sait qu’on doit la laisser seule avant un combat, ne pas lui parler.Mais en match, elle peut tout faire.C’est surprenant parfois (rires )." De son côté, Manon enchaîne." Erwan paraît parfois nonchalant.Contrairement aux autres adversaires, il reste calme avant le combat mais une fois qu’il est lancé, ça pète. "

Tous les deux encore aux études, le doublé cette année aux championnats de Belgique n’était pas spécialement attendu.Mais le travail a payé." C’est ma première médaille depuis le Covid, sourit l’étudiante en sciences de la motricité. J’ai toujours eu le défaut de me mettre énormément de pression.Ici, je suis allée à la compétition sans pression, plus pour rire qu’autre chose et ça a bien fonctionné ." Son frère poursuit de son côté." Je revenais d’une très grosse compétition à Chypre, je ne m’attendais donc pas forcément à une médaille. J’ai très bien combattu, je n’ai d’ailleurs pas été marqué de la compétition. Mais malheureusement, je perds en finale sur une erreur tactique alors que je menais… "

Polis et agréables à rencontrer, les deux sportifs ont tout pour réussir dans leur sport. Et promis, retenez le nom de famille "Jadoul", le karaté belge va en être abreuvé durant une bonne décennie.