Le karaté, un sport de famille qui demande des sacrifices

Lancés dès leur plus jeune âge suite au conseil d’une voisine, Manon et Erwan ont rapidement progressé.Mais toujours sous l’œil attentif de leur père." Ils ont les capacités pour atteindre leur objectif, mais ça demande énormément d’efforts et de sacrifices.Combien de soirées n’ont-ils pas loupé?Puis, quand on fait les trajets pour se rendre dans une compétition étrangère, c’est fatigant parfois. "

Complices, Didier et ses deux enfants savent tout le travail derrière la réussite actuelle des deux jeunes." Même durant le Covid, ils s’entraînaient tous les deux à la maison.Ils peuvent réussir de belles choses, mais je le répète, le principal est qu’ils se donnent à fond. "

Comme souvent, la réussite passe par l’éducation et un encadrement sain pour un développement optimal.Et pour cela, pas d’inquiétude, la jeune de 19 ans et son cadet de 16 ans sont entre de très bonnes mains.