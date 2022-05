Lambretch, gros coup de Flémalle

Dylan Lambretch, comment expliquez-vous votre venue à Flémalle?

C’est un choix que je pose à un moment de ma vie, tout simplement.J’ai désormais 29 ans et j’ai changé d’ambitions.Je suis désormais papa et chef d’entreprise. Ma société de construction fonctionne très bien.Mon carnet de commandes est complet jusqu’en 2023. Je n’avais plus envie de 3 ou 4 séances par semaine.J’habite Flémalle aussi.J’ai eu diverses propositions en nationale encore, mais le projet du club flémallois a fait la différence.Les infrastructures sont belles et le club m’a proposé d’intégrer l’école des jeunes, genre coacher une équipe de jeunes.Tout ça me parle et me touche beaucoup.

Vous avez souvent changé de club ces dernières saisons.Mais cette fois, manifestement, vous avez envie de vous inscrire dans la durée…

Oui, je veux rester ici plusieurs saisons et m’inscrire dans la durée.Je veux clairement faire monter le club en nationale.Je veux être ambitieux.Je connais fort bien le coach avec qui je me suis toujours bien entendu.M.Pavone est un peu comme moi: cash et direct, j’aime ça.Quant au président, son discours m’a plu d’emblée.Je pense que je vais être bien ici.

Kevin Cossalter a claqué 60 buts en championnat cette saison.Vous visez combien de goals la saison prochaine?

Cela, c’est une question trop personnelle (rires).Mais je vais tenter d’en mettre le plus possible.Avec une pensée particulière pour ma grand-mère.Cela va être ma première saison sans elle et ça va être spécial, très.Elle était très importante dans ma vie…