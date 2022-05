Mais le meilleur ce dimanche était sans conteste Julien Sprimont.Le numéro 10, petit par la taille mais grand par le talent, a été le véritable fer de lance des siens.Auteur d’une première mi-temps pratiquement parfaite, où seule la finition lui a fait la malle, "Tintin" a su faire le gros dos en seconde période, n’hésitant pas à faire les courses défensives tout en se montrant généreux dans l’effort devant.

Plus qu’acteur sur l’action du 1-2, où il arrive à trouver un angle de frappe qui ricoche sur la transversale avant de franchir, ou non (même si la plupart des spectateurs répondent par l’affirmative) la ligne de but avant de voir son partenaire d’attaque Mika Leseur reprendre de la tête le cuir. " Je reçois une talonnade de Benjamin Beneux, je me place pour frapper et elle touche la latte avant de rentrer, même si l’arbitre dit que non selon lui. Après, ce n’est pas grave, la satisfaction est présente quand même. Que ce soit Mika ou moi, ça revient au même. "

Toujours aussi franc qu’à son habitude, le milieu offensif avoue être surpris par la qualification de son équipe face à sa bête noire. " On s’est énormément donné.On a montré aujourd’hui (NDLR: dimanche) qu’on en voulait et qu’on voulait bien réussir. "

À l’aise sur une surface qui ne correspond guère au jeu des Mauves, Julien Sprimont a pas mal souffert de la chaleur. " J’ai bien aimé ma première mi-temps, mais en seconde, c’était beaucoup plus dur. La chaleur a été difficile à gérer. "

Désormais en inter-séries après avoir remporté le tour final de P3A, Crisnée n’est qu’à une marche de la promotion. Mais quelle marche! Seraing Athlétique, un fameux barrage à passer. " On ne s’attendait déjà pas en début de saison à se retrouver là. Après, ça reflète bien notre saison donc on se prête au jeu. "

Et quand on lui demande si le statut d’outsider correspond bien à l’étiquette que veut se mettre Crisnée, l’ailier conclut placidement:" On verra bien. On va d’abord fêter la qualification, puis on verra… "

Avec Julien Sprimont, que ce soit sur le terrain ou en dehors, rien ne sert de parler beaucoup pour pas grand-chose.Ce que l’attaquant veut, lui, ce sont des actes, et Solières B l’a bien appris à ses dépens.