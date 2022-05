Jofray Hella: «Malgré la défaite, j’ai pris mon pied»

Et si la saison des Braivois est dès lors terminée, elle n’en est pas moins réussie. " Oui, nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait. Une fois que le groupe a été assaini, tout le monde a tiré sur la même corde. Et, dans le football provincial, il n’y a pas de miracle, c’est ce qui fonctionne. "

Happé par pas mal de sympathisants hannutois, Manu Christiaens savourait ce petit bain de foule improvisé. " Le tour final, ce sont des émotions. Et je ne tenais plus en place devant mon banc , reconnaît le mentor des Verts. Mais on aurait pu faire 0-3 ou 0-4 et ça n’aurait pas été volé. Au lieu de ça, c’est 1-2 puis 2-2 et il y a alors un peu d’énervement dans mon équipe. Mais j’avais constaté que certains n’avaient plus de jambes en face. On pouvait encore leur faire mal. D’autant plus que mes gars sont en ordre physiquement. Je n’avais pas peur d’aller aux prolongations, j’étais confiant. "

Il n’y eut finalement pas besoin de temps supplémentaire pour que les Hannutois s’imposent. " On continue l’aventure et on a prouvé que notre deuxième place était logique. On a fait le boulot dans notre série, il faut maintenant le faire face aux autres séries ", conclut Manu Christiaens, déterminé comme jamais.