Jeanfils: «Au caractère et au mental»

La déception était évidemment immense pour le coach de Limont. « L’arbitrage a clairement influencé la tournure du match. La rouge qu’il donne à mon gardien est clairement inexplicable. Il est dans son rectangle et, quand bien même, ce serait une jaune et non une rouge. C’est rageant de se préparer pour faire une belle saison, d’aller jusqu’où nous sommes arrivés et voir cela anéanti par une seule personne. C’est la dure loi du foot. Je tiens cependant à féliciter mes gars pour cette magnifique saison, je n’ai rien à leur reprocher et dans une rencontre aussi tendue qu’aujourd’hui, c’était compliqué de garder son calme et ils l’ont fait. Alors félicitations à eux pour la mentalité, je suis fier d’eux. Nous sommes désormais en congé jusqu’à la mi-juillet car nous recommençons tôt cette année. »