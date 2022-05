Geoffrey Dokens, l’âme des Sang et Or braivois

Mais ça, c’était avant un retour inattendu sur les prés au milieu du mois de février pour une rencontre face à Templiers-Nandrin. Vingt-quatre minutes d’autant plus surprenantes que le nom de Geoffrey Dokens ne faisait pas partie du noyau de Jofray Hella en début de saison, au contraire des jeunes Jean-Patrice Moutou, Antoine Nijs ou Logan Charlier, la véritable révélation de cette saison. " En fait, le coach m’a téléphoné pour que je vienne donner un coup de main car il connaissait des soucis de sélection , raconte celui qui aura finalement rendu de fiers services sur le flanc droit, défensif ou offensif, en cette fin de saison. J’ai répondu positivement à cet appel et j’ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans ce groupe. Au départ, je ne connaissais personne ou presque, mais j’ai un peu retrouvé le même groupe que celui qu’on avait lorsque nous sommes montés en P1 il y a quatre ans. "

De montée en P1, il n’en sera finalement pas question pour les Braivois, battus par Hannut ce dimanche. Mais l’important n’est pas là pour celui qui est également passé par Waremme et Warnant: il a repris goût au ballon rond. Et, de regard d’observateur, il n’a pas fait tache dans cette équipe face à Cossalter et compagnie malgré plus de trois ans sans football. " Mais je me suis entretenu , rétorque-t-il. Et là, oui, je vais essayer de reprendre les entraînements à fond dès la saison prochaine. Et pourquoi ne pas essayer de renvoyer Braives en P1 (rires)? En tout cas, j’ai vraiment retrouvé le goût du football. "

Voilà en tout cas une toute bonne nouvelle pour les Sang et Or qui pourront compter à 100%, la saison prochaine, sur un vrai joueur de devoir. Et qui donnera toujours tout pour ses couleurs, lui qui avait commencé le football à Braives alors qu’il n’avait que cinq ans.