On le savait partant de Warnant et on imaginait bien qu’il allait rebondir plus haut.En Nationale 1?Non, même pas.C’est carrément en D1Bque Jordan Lomba, le Wanzois de 24 ans, va évoluer la saison.Il vient en effet de trouver un accord avec Westerlo pour 2022-2023.Une superbe évolution pour le médian qui a livré la meilleure saison de sa carrière avec les Verts.