Présentée comme la rencontre entre les deux outsiders de ce tour final, ce Solières B – Crisnée n’aura pas déçu. D’entrée de jeu, Julien Sprimont, intenable en première mi-temps, se crée deux énormes occasions, mais Thomas Gillard ou Amaury Duchesne dévient de justesse ses deux frappes successives.

Solières B réagit et, comme souvent, concrétise. Après vingt minutes de jeu, sur un coup franc d’Amaury Duchesne en seconde zone, Pape N’Doye contrôle, remet en deuxième temps au second poteau et trouve Ike Amoabeng. Le buteur soliérois ne se troue pas et envoie un boulet de canon de la tête qui se loge dans les filets de David Rouge.

Crisnée, qui domine grandement cette première mi-temps, n’abandonne pas, loin de là. Comme face à Oreye, les troupes de Damien Kremer vont trouver les ressources nécessaires pour égaliser via l’éternel Stéphane Willems, toujours présent, sur un corner tiré par Diaz. Sa tête trompe elle aussi Gillard et remet logiquement les deux équipes à égalité.

La chaleur augmentant autant que la tension sur le terrain, le rythme de la rencontre baisse logiquement en seconde mi-temps. Solières B, contrairement à sa rencontre à Couthuin, contrôle la possession de la balle sans toutefois se montrer dangereux tandis que "les papys" crisnéens cravachent en contre. Mais à l’expérience, comme souvent cette saison, les Mauves vont prendre les devants. Sprimont tente sa chance, sa frappe touche le cadre, semble rentrer dans le goal, mais le goleador maison Leseur, bien présent sur la pelouse, offre le but de la délivrance aux siens à cinq minutes du terme.

Crisnée tiendra le coup jusqu’au bout, malgré un dernier frisson sur une percée de Bourdouxhe, et se qualifie pour l’inter-séries. Et, sur le fond, c’est plutôt mérité au vu de cette rencontre.

Arbitre : François Mouton.

Cartes jaunes : N’Doye, A.Willems, Carisio, Bolly, Murgia, Ngombo.

Buts : Amoabeng (1-0, 20e), S.Willems (1-1, 28e), Leseur (1-2, 86e).

SOLIERES B : Gillard, Bourdouxhe, Gonzalez Valdès (90eFetahi), Bolly, Amoabeng, Salee, Masuy (68eFranco), Micha (54eVan Huffel), N’Doye, Ngombo.

CRISNEE : Rouge, Delville, M.Beneux (59eB.Beneux), A.Willems, Murgia, Sprimont, Tavolieri, Leseur, Carisio, S.Willems (59eDe Bie), Diaz.