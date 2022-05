Minerois et Herve pour suivre au menu de Hannut

Issu de la série C, Herve s’est qualifié plus facilement en finale du tour final de la série.Victorieux 1-3 à Recht dimanche, les Herviens semblent sur papier du moins, intrinsèquement plus costauds que Minerois.Il y a pas mal de vieilles connaissances de chez nous dans l’effectif comme l’ancien Momallois Adrien De La Cruz et surtout l’ancien Fizois Benoit Closset qui n’a laissé que de bons souvenirs chez nous.Sur le banc, un certain Terrance Genaux, frère du regretté Regis.C’est au tour précédent que Herve a souffert en devant recourir aux penaltys pour sortir Rocherath après un vieux 0-0. Lors de la saison régulière, les Herviens, comme Minerois, avaient fini à la quatrième place avec, l’air de rien, 63 buts inscrits.Dont vingt pour le seul Benoît Closset.Voilà Hannut, qui commence jeudi face à Minerois, à 15h, prévenu…