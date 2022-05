Lensois vainqueur d’un Faimes B vaillant

Devant plusieurs centaines personnes, dont un large public acquis à la cause des Verts, le début de rencontre est partagé. Aucune des deux équipes n’a envie de reculer et les débats sont très ouverts. Dans les rangs faimois, on avait choisi de titulariser Quentin Vanstechelman aux côtés de William Libens à la pointe de l’attaque. Durant la première heure demi-heure, Lensois et Faimes auraient pu prendre l’avantage.

Alors que l’on se dirigeait vers la fin de la première mi-temps, un centre de Staelens de la gauche était repoussé de la tête par un défenseur faimois et arrivait dans les pieds de Landrin qui envoyait une patate dans la lucarne d’un Bada médusé.

En seconde période, les débats restent intensifs et Faimes ne cesse de mettre la pression. Sans pour autant inquiéter un Romain Verlaine qui aura vécu une rencontre plutôt tranquille. Les entrées de Jacques et Swerdtfegers apporteront du sang neuf côté faimois alors que Patrick Bonomi avait décidé de remplacer Godefroid par Conkie.

À l’heure de jeu, Lensois se montre dangereux coup sur coup avec Bonomi qui bute sur Bada alors que Martiniello, qui se retrouvait seul face au gardien faimois, envoyait son tir au-dessus.

Mais les jeunes faimois ne lâchaient rien. Poussés par leurs supporters, les gars d’André Brugmans tentaient le tout pour tout avec un cœur gros comme ça. En face, la défense faisait bloc et les Patronnés, avec leur expérience, ne paniquaient pas.

La fin de partie était à l’avantage des visiteurs qui ne parvenaient finalement pas à faire sauter le verrou. Fin de saison, donc, pour les Étoilés qui peuvent sortir de ce tour final la tête haute.En face, par contre, le rêve d’une montée en P3 devient de plus en plus une réalité.

Arbitre: Halhoul Belyamin El Baraka assisté de Kagné Bonaventure et Raphaël Torreborre.

Cartes jaunes: Hougardy, Brugmans, Libens, De Voght, Halleux, Ghzyel.

But: Landrin (1-0, 44e).

LENSOIS: Verlaine, De Benedictis (89eGombert), De Voght, Cetiner, Ghyzel, Bonomi, Staelens, Hougardy, Godfroid (60eConkie), Landrin (85ePiéron), Boxus.

FAIMES B: Bada, Grossman, Vanstechelman, Brugmans (60eSwerdtfegers), Minette, Cimino, Libens (60eJacques), Rihon, Denomerenge, Halleux, Leroy.