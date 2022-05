Haneffe l’emporte dans une rencontre explosive

Dès le début de la rencontre, et face à des supporters venus en nombre, Limont montre qu’il est là pour remporter la rencontre: après vingt secondes de jeu les locaux manquent de déflorer la marque.

Durant la première mi-temps, ce sont clairement les hommes de David Jeunehomme qui ont le plus d’occasions, même si Lebrun sort de nombreux arrêts sauvant son équipe.

Le match est de plus en plus tendu, les décisions arbitrales, parfois incomprises, n’aidant pas à apaiser les esprits. Pire, à la 56eminute, l’arbitre donne une carte rouge à Lebrun car il juge que ce dernier a pris le ballon en dehors du grand rectangle. La suite ne sera pas plus glorieuse, des coups volent dans tous les sens et l’arbitre semble siffler des fautes qui n’en sont pas, ne permettant pas aux équipes de construire leur jeu.

Il faut attendre la 85eminute pour voir le premier goal de la rencontre arriver, par Mombaert qui, lancé par François, enroule sa frappe qui finit dans le fond des filets. On pense la rencontre terminée mais dans les dernières secondes, Bernard envoie une tête rageuse dans les filets de Derwael.

Direction les prolongations où, dès la première minute, Boris François plante le deuxième goal de Haneffe. Peu à peu, malgré une détermination indéfectible, Limont s’écroule et se prend deux goals, par Augusto Marcos un but litigieux suite à une position à la limite du hors jeu, et Leduc.

À dix minutes de la fin, l’arbitre siffle un penalty pour Limont, transformé par François Bernard. Score final 2-4, Haneffe rencontrera Lensois jeudi.

Arbitre : Cédric Wassink.

Cartes jaunes : Leduc, Siuse, Derwael, Blasutig, Bernard F., Bertrand, Ebhodaghe, Lhoest

Carte rouge : Lebrun (directe, 56e)

Buts : Mombaerts (0-1, 85e), Bernard (1-1, 90e), François (1-2, 91e), Augusto Marcos (1-3, 96e), Leduc (1-4, 106e), Bernard F. (2-4 sur pen, 110e)

LIMONT : Lebrun, Solinas, Algoet (87eSchoonbroed), Ebhodaghe, Bernard F, Dennis, Struts, Bernard P., François A., Reuchamps, Demoulling (81eFrançois N.).

HANEFFE : Derwael, Leduc, Radic, Binot, Lecloux, Jaco, Mombaerts (88eFossoul), Blasutig, Augusto Marcos (106eLhoest), François, Stiernon (78eDenomerenge).