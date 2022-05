Stockay frappe fort avec Niankou et Bernier

Doté d’un physique athlétique et d’un énorme volume de jeu, celui qui évoluait cette saison aux Francs Borains, où son contrat venait de se terminer, a décidé de s’ancrer dans un vrai projet à Stockay. " Ce n’était pas vraiment une volonté de redescendre de niveau. Je me sens encore capable d’évoluer plus haut. Mais j’ai 32 ans, il ne faut pas se voiler la face, il faut préparer l’avenir et essayer de rentrer dans le projet du club , admet Paul Armand Niankou, qui devrait déménager pour se rapprocher du club puisqu’il habite en ce moment à Saint-Ghislain. En tout cas, je suis très heureux de rejoindre le club. Et, ensemble, on va essayer de réaliser une très bonne saison. Je compte sur les supporters pour nous soutenir. "

Un autre qui est très heureux d’arriver à Stockay, c’est Florent Bernier, l’autre joueur à s’être officiellement engagé de vendredi soir. Le médian de 27 ans n’est autre que le frère d’Antoine, le joueur de Seraing, et sort d’une année mouvementée à Sprimont. " J’ai d’abord souffert d’une pubalgie en première partie de saison. Je suis ensuite revenu, j’ai disputé une quinzaine de matchs puis, il ne faut pas vous expliquer ce qu’il s’est passé à Sprimont. C’était un peu spécial , détaille ce Namurois d’origine. Et oui, honnêtement, j’avais envie de voir autre chose. C’était la première année où je descendais en D3 ACFF puisque j’avais toujours joué en D2 ACFF ou dans l’ancienne D3 et cette série ne m’a pas spécialement plu. Je voulais rejouer plus haut. "

Le projet stockali, mot qu’il connaît déjà pour l’avoir placé dans la conversation, est donc tombé à pic pour celui qui peut évoluer à toutes les positions offensives. " Marc Grosjean s’est un peu renseigné sur moi via mon frère, il a pris contact avec moi et tout s’est fait assez rapidement , insiste Florent Bernier, qui va ainsi côtoyer des garçons comme Crotteux ou Diallo, croisés par le passé lors d’affrontements sur le pré. En tout cas, j’espère qu’on va faire une bonne saison. Je pense que l’équipe mise en place par le président et Marc Grosjean va être bonne. "

En tout cas, le directeur sportif s’y attelle. " D’autres dossiers sont encore en attente. Mais on ne se presse pas. On essaye de faire des transferts ciblés. Mais nous sommes quand même contents quand on peut annoncer certaines choses. C’est la finalisation de notre travail ", savoure Marc Grosjean.