Romeo Vancy Mabanza, un géant à Warnant

À Herstal plus précisément, où il a pu disputer les entraînements, sans prendre part à des matchs officiels car les négociations avec son ancien club ont traîné. Mais ces quelques rares apparitions en amical lui ont permis de taper dans l’œil de plusieurs clubs. Et c’est finalement Warnant qui a décroché la timbale. " Pourquoi ce club? J’ai simplement regardé le classement et j’ai vu qu’il avait terminé troisième en D2 ACFF. Cela veut dire que le groupe est bien et que l’encadrement autour de l’équipe est bon. Et ça, c’est très important pour moi , martèle Romeo Vancy Mabanza, qui va apporter sa taille, mais pas que cela, sur le front de l’attaque des Verts. É videmment, j’ai un bon jeu de tête. Pour ma taille, je suis quand même rapide. Au niveau technique, j’essaye de ne pas sortir de mes qualités. Je joue le plus simplement possible avec les autres. "

Et en cas de belle saison sous les ordres de Stéphane Jaspart, Warnant pourrait n’être qu’une étape pour le Congolais. " Je ne vais pas mentir, oui, j’espère que Warnant sera un tremplin. En tout cas, je travaille pour aller le plus haut possible, tout en pensant, évidemment, à l’équipe, qui est très importante pour moi. J’espère d’ailleurs qu’on pourra revivre une saison comme le groupe a vécu cette année. " Et si tel est le cas, nul doute que Romeo Vancy Mabanza devrait pouvoir se mettre en évidence.