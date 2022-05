Le match le plus important de la saison pour Fize

Privé de tour final à la défaveur d’un match fou face à Faimes, Fize n’a plus qu’un seul objectif en cette fin de saison: la coupe de la province et cette demi-finale face à Aubel.Une finale de Coupe pour le cercle villersois, ce serait une première historique. " Oui, c’est un match important qui nous tient à cœur , avoue Thierry Deprez. Mais j’aurais aimé que ce soit le premier du tour final plutôt. " Avec, peut-être, un petit avantage pour Fize qui a pris 4/6 points en championnat." Oui, mais on sort de semaines très chargées , insiste Deprez. Je ne comprends pas comment le CP a pu nous imposer une telle cadence, pire que des professionnels.Il faut à un moment revoir le système. "