L’attaque marchinoise face au groupe anthisnois: «Du 50/50»

Paradoxalement, sur papier, on serait tenté d’écrire que Marchin part avec une petite longueur d’avance contre Anthisnes. Et pourtant, en championnat, les Anthinsois ont, à deux reprises, pris le dessus sur les hommes de Fred Bougelet. Seulement voilà, depuis quelques semaines, le groupe de Patrick Gaspard arrive à bout de souffle. "Oui, mes gars sont épuisés , avoue le mentor anthisnois. A ttention, les joueurs veulent aller le plus loin possible, mais la saison devient très longue. Mon noyau n’est pas le plus grand de la série et cela fait dix mois qu’on joue non-stop. D’ailleurs, dimanche, plusieurs joueurs sont incertains."