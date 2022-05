L’ex-joueur de Solières, Waremme, Hamoir ou encore Liège sera chargé d’alimenter le compteur-buts des Flémallois en P2 la saison prochaine, en compagnie de De Giorgi. " Je ne voulais plus jouer en nationale en raison notamment de mes obligations professionnelles (NDLR: il a une société de construction), dit l’ancien Anderlechtois. Par ailleurs, j’ai plus envie de profiter de ma famille. Enfin, le projet du club m’a vraiment bien plu avec notamment sans doute un futur rôle pour moi dans l’école des jeunes.Et quand on voit les installations ici, on a qu’une seule envie: venir et jouer! "

À noter par ailleurs que c’est dans le nouveau complexe de Flemalle que l’académie Emilio Ferrera va s’installer la saison prochaine en province de Liège.

Tous les détails de ce transfert surprise et un tour du propriétaire de la nouvelle infrastructure flemalloise à lire dans l’avenir Huy Waremme de ce lundi.