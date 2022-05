Deux coachs décontractés, mais déterminés

Depuis maintenant une semaine, la tension monte de part et d’autre. Et c’est logique tant on connaît l’enjeu qui entoure cette rencontre. Mais, de leur côté, les deux coachs tentent de tempérer la chose. " Moi, je suis relax. Et j’ai trouvé mes gars décontractés, motivés, déterminés , pointe Jofray Hella. On voulait s’offrir la possibilité de défier Hannut. Alors, oui, il y a de la pression, mais elle est positive. " Un discours qui faisait écho aux mots de Manu Christiaens. " Mon groupe s’est bien entraîné, il y a une bonne atmosphère dans le vestiaire , raconte le mentor des Verts. De la pression? Non, je n’en ai pas ressenti. En tout cas, mes gars sont bien dans leur tête, ils ont assez d’expérience pour gérer cela. "