Damien Kremer: «C’est du 80/20 pour Solières B»

Cette rencontre, c’est aussi un duel à distance entre deux férus de tactique: Damien Kremer et Carmelo Giunta.Le premier cité découvre, comme entraîneur principal, le tour final. Victorieux dimanche contre son voisin orétois, le T1 des Mauves est conscient qu’il rencontre une très belle équipe.Les trois défaites subies cette saison lui font dire que ce sont bien les locaux qui sont grandement favoris. " C’est pour moi du 80/20 pour Solières B , lâche d’emblée Damien Kremer. Ils ont montré à trois reprises qu’ils étaient meilleurs que nous.La rencontre va être d’autant plus compliquée car nous jouons sur un terrain synthétique et, hormis deux absences, ils sont au complet.Je connais leurs forces et faiblesses et mes gars sont motivés à du 100%. "