Car, ce n’est pas un, mais bien deux joueurs qui se sont engagés pour une année avec une autre année en option. Le premier est une vieille connaissance de Marc Grosjean puisqu’il s’agit de Paul Armand Niankou, un médian défensif de 32 ans, que le directeur sportif des Stockalis a eu sous ses ordres losqu’il était le coach du RFC Liège. Cet Ivoirien, au CV en Nationale long comme le bras, évoluait cette saison en Nationale 1 du côté des Francd Borains.

Le second vous dira sans doute quelque chose par son nom de famille car ce n’est autre que Florent Bernier, le frère d’Antoine, qui joue à Seraing. Agé de 27 ans, il évolue au poste de médian offensif et portait, cette saison, les couleurs de Sprimont, mais n’a pas beaucoup joué à cause d’une pubalgie.

Ces deux renforts montrent que les Stockalis seront encore ambitieux la saison prochaine car le mercato ne fait que commencer. " On est toujours content quand on peut annoncer des arrivées , savoure Marc Grosjean. Car c’est la finalisation de discussion et d’un certain travail. Et il y a encore d’autres dossiers en attente. Mais on ne se presse bien, on essaye de faire des transferts ciblés. "