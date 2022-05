Solières B ne veut pas stopper la fête

Solières-Crisnée. Personne ou presque n’aurait misé la moindre piécette sur cette affiche comme finale du tour final en vue de monter en P2. Du moins, finale de la série car le chemin peut encore être long pour atteindre une promotion tant désirée par les équipes en début de saison. Promotion que ne connaîtront pas les Soliérois qui arrêteront les frais en fin de saison. Néanmoins, la donne ne démotive pas les joueurs, bien au contraire! Celle-ci décuple les forces et permet aux Rouges de soulever des montagnes. À l’instar du capitaine Adrien Bolly, excellent à Couthuin malgré son tir au but raté, les protégés d’Eric Salée savent qu’ils ont l’occasion de clôturer une magnifique histoire de la plus belle des manières. " On est chez nous, sans aucune pression car l’objectif est déjà réussi, confie, à juste titre, le milieu de terrain. Je pense que c’est du 50/50 car Crisnée a une superbe armada offensive et une belle carte à jouer. La rencontre va être tactique mais je ne pense pas qu’on ira aux tirs au but. "