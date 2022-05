Lensois s’attaque à Faimes B, qui aura «10% de chances» de gagner

Pour revenir à la rencontre de ce dimanche, le coach des Patronnés s’attend évidemment à une belle opposition. "Faimes B est une très belle équipe, ce sera une rencontre très difficile" , confie Patrick Bonomi. D’autant que la dernière confrontation s’était soldée par une victoire de Lensois (0-1). "Mais ici, ce sera différent. Mes joueurs sont hyper motivés et le terrain sera nickel. On va se battre pour Cédric (NDLR: Pairoux, voir par ailleurs) et le président (NDLR: Didier Hougardy) qui est hospitalisé."

Dans le camp d’en face, les Faimois affichent un moral au zénith. "Nous étions encore 20 à l’entraînement ce jeudi , se réjouit André Brugmans. Les joueurs sont conscients de l’enjeu mais je ne les sens pas plus stressés que d’habitude." Car, face à Lensois, les Verts ne partiront pas favoris. "Il faut rester logique, on a 10% de chances de l’emporter , confie le coach . Dimanche, ce ne sera que du plaisir face à une superbe équipe de Lensois avec de très bons joueurs. Même sans Cédric Pairoux, à qui je souhaite beaucoup de courage. Personnellement, je sais que mes gars peuvent créer l’exploit. Moi, j’y crois à fond!" Et l’ambiance risque d’être au rendez-vous. "Le club va se mobiliser pour amener un maximum de monde à Lensois, ce sera la fête du football", conclut André Brugmans.

Arbitres: Belyamin El Baraka assisté de Bonaventure Kagné et Raphaël Torreborre.

LENSOIS: tout le monde est disponible hormis Cédric Pairoux.

FAIMES B: tout le monde est disponible hormis Jordan Sacré (blessé).