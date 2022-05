Le Commune’s trophy est de retour!

Par ailleurs, là où les sourires étaient présents pour les différentes activités, ils étaient aussi en nombre à l’arrivée des deux distances. Malgré un parcours annoncé plat, les organisateurs du jogging ont réservé une belle surprise aux athlètes." Je sais que les deux casse-pattes sur la fin du parcours ont fait plaisir à un bon nombre de coureurs.Le fait d’avoir pu terminer la course en traversant le chapiteau est un plus et on m’a dit à de multiples reprises que l’organisation était nickel.Ça nous fait évidemment plaisir. "

Après un week-end aussi riche en sport du côté de Verlaine, l’heure est désormais au repos.Mais une chose est certaine, pareils événements ne sont que bénéfiques pour le sport dans notre arrondissement.