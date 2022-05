Largo Fissette à Fize pour franchir un palier

Auteur de plus de 30 buts, ce Liégeois encore étudiant pourrait être une des bonnes surprises du mercato fizois même s’il devra digérer la différence de deux étages." Oui, c’est vrai mais je n’ai pas peur de ça , assure-t-il. Au pire, je me dis que ce que je vais prendre là-bas va me faire progresser si ça ne va vraiment pas.Je connais un peu Fize et je sais que c’est un gros pas en avant.Mais je répète, je ne me pose pas trop de questions.Je vais tout donner et puis on verra bien… "

Capable de jouer en 10 ou sur un flanc, il a été formé à Juprelle et Liège." Je pense que je ne suis pas mauvais techniquement mais, parfois, ma vitesse d’exécution fait défaut , avoue-t-il objectivement. Je dois encore améliorer pas mal de choses dans mon jeu. " Voilà un transfert qui pourrait en tout cas apporter beaucoup à Fize.