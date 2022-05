La finale du tour final de P2A Braives-Hannut en direct commenté sur notre site et la page Facebook de l’Avenir Huy-Waremme

Après les succès énormes des derniers directs, on remet le couvert cette fois pour la finale du tour final entre Braives et Hannut. Dès 14h50, Florian Caspers et Anthony Rizzi seront en direct pour vous faire vivre ça comme si vous y étiez.

Une fois encore, donc, on va mettre les petits plats dans les grands avec la collaboration de Wallsport qui bosse avec Stream IT. Stream IT, souvenez-vous, c’est cette société pilotée par Olivier Javaux qui est spécialisée dans la captation, la réalisation et la diffusion d’événements en direct. C’est notamment Stream IT qui assure la diffusion des rencontres de Waremme Volley en Ligue A. Florian Caspers et Anthony Rizzi seront donc en direct avec des gros moyens sur la page Facebook de l’Avenir Huy-Waremme pour un choc qui promet. Bon, ben, on compte sur vous!