«Je suis content de mon chrono»

En pleine récupération au moment de l’interview, le souffle rapide du joggeur prouvait l’effort qu’il venait de faire.Un bon verre d’eau à l’issue de la course se montrait dès lors nécessaire. " La course s’est bien déroulée. Il y avait quand même pas mal de longs faux plats sur une belle distance.Le tracé était vraiment beau et sympa, tout comme l’ambiance. Je me suis vraiment bien amusé. "