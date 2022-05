Guillaume Daix: «Le Tour des Flandres? J’en ai fait un objectif»

Il était arrivé pour la victoire avec le Hennuyer Édouard Claisse. "Édouard avait fait une première grosse attaque en début de course , explique-t-il. Il est parti avec Robin Warrant et un de mes coéquipiers. J’ai vu que leur entente n’était pas très bonne. J’ai alors décidé de sortir en contre et j’ai su faire la jonction. J’ai essayé que cela collabore, mais cela n’a pas fonctionné non plus. L’entente n’a pas été bonne et nous avons été repris par le peloton."

Mais le frère de Camille, qui roule chez les U13, n’a pas baissé les bras. Il pensait déjà sa prochaine offensive. " Je m’étais arrangé avec Édouard, avec qui je m’entends bien, je savais que si nous partions ensemble, nous allions bien collaborer, poursuit encore Guillaume Daix. J’ai produit mon effort à un endroit où cela faisait mal." Où il savait qu’il pouvait faire une différence. "Je suis parti seul et quand je me suis retourné, j’ai vu qu’Édouard était en contre lui aussi. Je l’ai attendu."

Il restait alors une quinzaine de kilomètres à parcourir. Les deux hommes de tête ont bien enchaîné les relais pour accroître leur avance. Ils ne seront plus revus par le peloton. " J’étais confiant pour la victoire , explique-t-il. Je pense que j’aurais pu gagner ce sprint à deux. Je n’ai compris qu’à cent mètres de l’arrivée, quand des juniors de mon club sur le bord de la route m’ont encouragé, que la course allait être finie. Mais Édouard l’a compris un peu avant moi et s’est imposé. J’étais très déçu."

Présent mercredi sur une compétition sur la piste de Rochefort, il avait dans le viseur le Tour des Flandres, prévu dimanche. Soit la première édition de la célèbre classique pour sa catégorie, celle des cadets. " J’en ai fait un objectif , ajoute Guillaume Daix. " C’est très motivant d’avoir cette grande course à notre calendrier."

Elle fait partie de la Top Compétition, un challenge qui réunit plusieurs grandes épreuves. " Je me suis mis en confiance avec ma deuxième place, j’espère donc m’illustrer sur les pavés du Tour des Flandres et la semaine suivante sur le Championnat de Wallonie, qui aura lieu à Escanaffles. "