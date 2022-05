Sans réelle grande surprise, c’est Dorian Fintolini qui s’impose sur la longue distance de cette treizième édition de l’une des manches du Challenge Hesbignon.

Auteur d’un chrono impressionnant, à plus de 18 km/h de moyenne durant les dix kilomètres de la course, l’athlète de Crisnée s’est "tranquillement" imposé en compagnie de son partenaire de course, le représentant du WACO Enzo Noël.

En terminant tous les deux en 33 minutes et 4 secondes, les deux hommes se sont idéalement préparés pour leurs prochaines échéances. " Je suis venu ici pour m’imprimer un tempo de trois minutes et dix secondes au kilomètre , souligne le vainqueur de cette édition. Je me préparais ici pour les vingt kilomètres de Bruxelles qui se déroulent le 29 mai. J’espère descendre sous la barre d’une heure et quatre minutes Mais on s’est rendu donc en courant que le parcours n’était pas aussi plat que ce qui a été prédit. On était plutôt dans des longs faux plats dignes de la Hesbaye. "

À noter que chez les dames, la victoire est revenue à Vicky Vanluyten. La jeune athlète brabançonne s’est imposée avec une marge de plus de quatre minutes d’écart sur sa principale concurrente, Laurence Dressen, elle-même victorieuse de sa catégorie chez les aînées.

Les six km au sprint

Si la grande course n’a souffert d’aucune contestation pour les deux favoris, la petite distance, en revanche, s’est jouée à une question de millimètres. Parti à deux dès le départ, Pieter-Jan Kennes et Martin Voss se sont disputé la victoire au terme d’un sprint épique, remporté pratiquement à la photo-finish par le premier cité.Une nouvelle victoire donc pour celui qui s’était facilement imposé à Oleye lors du jogging de la Côte des Ânes. Vainqueur en 22:32, le Brabançon s’érige comme le leader incontesté de la petite distance sur ce Challenge Hesbignon. Mais la bonne surprise de cette course nous provient, une nouvelle fois, des dames où la vainqueure, Allison Hock, s’est permis le luxe de terminer à la dixième place du classement, excusez du peu. L’athlète se montrait assez fière de sa course, elle qui se prépare aussi pour le semi-marathon de Bruxelles. " C’était une belle course. J’ai voulu attaquer directement et imposer mon propre rythme.Je me prépare pour Bruxelles où j’espère boucler le parcours en moins d’une heure et 27 minutes. "

Préparation pour le semi pour certains, simple plaisir pour d’autres, La Course aux Châteaux n’a, une nouvelle fois, pas failli à sa réputation et les quelque 320 participants pouvaient se déclaraient heureux d’avoir participer à ce bel événement.