Ce Braives-Hannut s’annonce électrique

Roman Graczyk, Hassan Ouchan, comment vous sentez-vous avant ce match particulier?

Roman Graczyk : Je me sens bien, je suis détendu. Il n’y a aucune pression.

Hassan Ouchan : Je suis avant tout très heureux d’affronter Braives. Une finale, ça se joue, et c’est d’autant plus plaisant contre une belle équipe.

On a vu une certaine tension sur les réseaux sociaux ces derniers jours. La ressentez-vous également?

R.G. : De mon côté, il n’y a aucune rivalité avec Hannut. Elle vient surtout des dirigeants, des supporters ou des années précédentes. Mais, oui, quand on joue face à Hannut, on sent que c’est un peu plus particulier. Ça reste un derby.

H.O. : Je ne vais pas parler de rivalité, c’est simplement un derby et on le joue pour le gagner, on n’est pas dans un monde de Bisounours. J’en appelle juste au respect des valeurs de notre sport. Nous sommes très honorés de nous rendre à Braives et de rencontrer des amis au-delà d’affronter des concurrents.

Ce match verra le 3ede la phase classique recevoir le 2e. Cela ne vous surprend pas de retrouver votre adversaire à ce stade?

R.G. : Pas du tout, on savait qu’il y avait un gros effectif à Hannut. Ils voulaient d’ailleurs jouer le titre. C’est donc normal de les retrouver là. Et, dans un coin de ma tête, je savais que Hannut passerait Flémalle dimanche dernier.

H.O. : Braives faisait partie des favoris, ce n’est pas une équipe de manchots, hein! Certes, ils ont eu un parcours en dents de scie, mais ils sont à leur place, cela prouve l’orgueil que possède cette équipe.

La formule consacrée dit qu’au début d’un match comme celui-ci, c’est du 50-50. Vous êtes d’accord avec cela?

R.G. : Tout à fait! Après, il y a eu des déclarations dans la presse qui renvoient la pression sur Hannut. Nous, on visait le Challenge Hesbaye-Condroz et le tour final. Notre saison est réussie, c’est désormais du bonus.

H.O. : Bien sûr, il ne faut pas se référer aux matchs de championnat, les contextes sont différents. Ça va se jouer sur des détails car les deux équipes possèdent des joueurs d’expérience.

Évidemment, on ne peut pas passer à côté. Quel est votre pronostic pour la rencontre?

R.G. : On aimerait bien que cela se termine en nonante minutes. Mais si on va aux prolongations, j’ai envie d’aller aux tirs au but. J’apprécie cet exercice. Avec une victoire de Braives évidemment.

H.O. : (avant même qu’on lui pose la question) Moi, je sens que ça va aller au-delà des nonante minutes avec un partage 1-1. Et on a bien travaillé pour sortir vainqueur.

Arbitre : Thomas Herremans, assisté de Claude Clermont et Davide Ricatto.

BRAIVES : Graczyk, Surkijn, Baggio, Fernandez, Vangerven, Rossi, Pire, Bawin, Charlier, Ganci, Joao, Pessotto, Duval, Tintigner, Morsat, Dokens. Preud’Homme est en vacances.

HANNUT : Racz, Ndiaye, Ouchan, Père, De Vierman, Vandenberg, Cossalter, Formica, Adrovic, Pasteels, Henrot, Spadaro, Lo Presti, Geuns, Proix.