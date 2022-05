Montée et maintien: il y a encore des doutes

En P3, si Comblain a refusé de monter, les joueuses de Haneffe C ont terminé la saison sur une victoire positive et vont maintenant s’engager dans un tour final des meilleures quatrièmes pour tenter de décrocher une hypothétique place montante vers la P2. Même prolongement de la saison pour le groupe de La Villersoise B de Laurent Dodémont dont les chances seront plus élevées au sein des meilleures troisièmes. Toujours au sein du club Templiers , la P1 de Sabine Herben termine sur une mauvaise note. " On a vécu un match serré de la première à la dernière minute. Mais, pour la première fois de la saison, je pense que nous avons été volées par l’arbitrage. Quatre décisions insensées dans la dernière minute, Quatre décisions qui ne nous laissent pas avoir la balle… Dommage, on aurait pu terminer quatrièmes, les arbitres de jeudi soir ont décidé de nous laisser à la 6eplace… Un bilan qui reste positif au regard de cette saison difficile au niveau des blessures et absences diverses… Le groupe repartira complet avec l’arrivée de Mélissa Sauveur (NDLR: R2 Haneffe) et le départ de Chloé Borsu qui n’évoluera plus qu’en R2 à Haneffe mais devient assistant coach de la P1 ", explique la coach hesbignonne.

Enfin, les championnes de Verlaine B se sont inclinées à Spa. " Comme prévu ", explique Isabelle Fule. " Nous avions envisagé de déclarer forfait mais nous ne voulions pas terminer la saison comme ça. Nous y sommes allées avec les moyens du bord… Nous avions été épargnées durant la saison des bobos mais tout s’est enchaîné pour ce dernier… Je suis fière de mes filles. "