Manu Huet passe le flambeau après 15 ans de bons et loyaux services

À Bois-et-Borsu, la 13eédition du jogging des deux provinces n’a pas failli à sa réputation. Depuis 15 ans, l’accueil des coureurs, le parcours vallonné dans les campagnes, la traversée des parcs et châteaux, les petits concerts encourageant les joggeurs, le ravitaillement en péket et la folle soirée d’après-jogging assurent le succès de l’événement. Ce n’est pas Manu Huet, organisateur avec le comité du village, qui va dire le contraire. " Plus de 600 coureurs étaient inscrits. Nous avons déjà eu plus de 1000 inscriptions, mais pour une période post-Covid, c’est exceptionnel car nous remarquons une diminution d’affluence générale sur le Challenge condrusien et les autres événements ."