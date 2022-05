Le Haneffois Boris François espère gagner la suite du tour final

Boris François, l’attaquant buteur et ayant participé à la victoire de dimanche contre Engis revient sur le match. « Je trouve que nous avons bien commencé le match et qu’avec un peu plus de chance, nous aurions pu faire le break bien avant l’égalisation, au vu des différentes occasions que nous avions eues. Le 2-1 avant la pause nous a fait du bien, mais Engis est une belle équipe donc on se doutait que nous allions un peu subir en deuxième mi-temps, explique l’attaquant. Au final, notre gardien n’a pas eu grand-chose à faire, l’équipe a bien défendu et donc la victoire me semble logique. »