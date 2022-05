Jonathan Bosman sort de sa retraite et signe à Braives

Désireux de se renforcer dans le secteur défensif, les Sang et Or pourront compter sur Jonathan Bosman, défenseur central, de retour aux affaires après une pause depuis 2019. Champion à 20 ans en P2 avec Cointe, le joueur avait ensuite passé trois années en Promotion avec le RFC Liège avant de transiter par Durbuy et Bilzen.