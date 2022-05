Des belles promesses en verve à Bois-et-Borsu

Inscrite au club de Seraing, elle court aussi beaucoup avec son papa. Depuis deux ans, elle s’y est mise à fond, et, depuis cet été, elle court cinq à six fois par semaine. " J’ai bien aimé le parcours qui était très roulant, avec beaucoup de routes et de grands chemins car je peux faire de la vitesse. "

Par contre, elle aime moins les trails, où c’est difficile de mettre les pieds. "J’ai couru avec une autre dame et j’ai beaucoup donné pour la suivre, elle a démarré assez vite. Après quatre kilomètres, j’ai commencé à faire l’écart. Cela m’a permis de faire une belle course et d’utiliser à fond mes capacités. Et ce, grâce à elle car je savais qu’elle n’était jamais très loin derrière ."

Le jeune Marchois Théo Laffineur (18 ans), étudiant ingénieur en gestion à Louvain, a remporté le parcours long d’un peu plus de cinq kilomètres. Il ne fait pas partie d’un club, contrairement à son frère. Il court tout seul la semaine et en famille le week-end. " À la fin du confinement, j’ai commencé le vélo de route. Je me suis dit que j’allais tenter la course à pied aussi et cela m’a plu. Le parcours était assez roulant, même s’il y avait deux petites côtes. J’aime bien car ce type de parcours permet faire de la vitesse ."

Il a géré son effort jusqu’à la dernière grosse côte pour ne pas craquer. "Cela fait un drôle d’effet de gagner. C’est bien car cela veut dire qu’on n’est pas trop mauvais. Je connaissais la course pour l’ambiance."

Quant à Thomas Van Hee, il s’est classé onzième de la course principale alors qu’il est plutôt habitué à truster les places sur le podium. Et pour cause, il recommence crescendo les courses après une période compliquée suite à un accident de voiture, puis de ski. Il se confie " J e suis content même si je ne suis pas encore revenu à mon niveau. Mon but est d’y arriver calmement sans brûler les étapes et reprendre du plaisir et de la motivation."

Et si, au-delà de la performance, ce n’était pas ça le plus important? Prendre du plaisir! Et les participants à cette nouvelle édition du jogging des deux provinces en ont pris énormément.