À 19 ans, Julien Lerclercq devient joueur de snooker pro: «Je veux être le meilleur de tous» (vidéo)

«J’ai passé un cap, je pense, lors de mon dernier tournoi», assure le Crisnéen de 19 ans . ©© Jacques Duchateau

La suite, c’est la joyeuse entrée du fiston Julien Leclercq sur le circuit professionnel à la faveur d’une victoire glanée à Darrington en Angleterre il y a quelques jours à peine.Le voilà parmi les 128 meilleurs du monde.Un statut qu’il va devoir désormais assumer et gérer. Sa pièce d’entraînement a déjà bien changé en deux ans avec cette armoire à trophées qui sera bientôt trop petite et ce drapeau du Portugal qui barre la pièce, souvenir de ses récents exploits au pays du Prado. " Mais j’ai passé un cap, je pense, lors de mon dernier tournoi, assure le Crisnéen de 19 ans qui fait office de vrai phénomène dans la discipline. J’ai élévé mon niveau de jeu comme jamais à l’image de mon premier tour où j’ai expédié mon adversaire 4-0 en 39 minutes.Je suis prêt à affronter les meilleurs. J’ai faim de compétitions et de victoires.Jouer chez les amateurs, c’était bien, mais affronter les professionnels, c’est encore mieux. "

Officiellement professionnel, Julien Leclercq peut à présent se définir des vrais objectifs qui passeront par des résultats dans un système extrêmement compétitif.En clair, il est assuré de rester professionnel pendant deux ans et d’amasser, s’il gagne, des revenus confortables à l’image de son pote flamand Luca Brecel, 11e mondial." Mon souhait, c’est, au bout des deux ans, de finir dans le top 64, dit-il. Ainsi, je suis certain de rester professionnel.Mais je ne vais rien changer à ma méthode.Je bosse 6h par jour, 7 jours sur 7, avec du fitness. Je fais mes routines et prépare mes tactiques pour parer à tous les coups ou presque.Pour moi, une journée sans travail est une journée de perdue.Ok, je suis passé professionnel, mais ça ne change rien dans ma tête car, quand j’ai décidé d’arrêter l’école, en fait, dans ma tête, je bossais déjà comme un pro. Et je ne vais pas changer.Le snooker, c’est toute ma vie. Je veux réussir. "

Avec, et il a raison de l’être, une ambition débordante." Être n°1 au ranking mondial?Oui, c’est possible, assure-t-il. Mais il faut bosser, encore et encore, seul dans ma pièce comme j’aime le faire. " Le snooker mondial n’a donc plus qu’à bien se tenir...

Si vous souhaitez apporter votre soutien financier à Julien Leclercq, contactez le 0477.13.46.25

Sa sœur Charlotte: «Je suis fière de lui»

Même si elle suit les performances de son frère de loin, Charlotte Leclercq respecte énormément son cadet. ©© Jacques Duchateau

On le sait:c’est son papa Georges qui gère tout l’aspect extra-sportif de la carrière de Julien. " Il ne doit se concentrer que sur la table, ainsi.Moi, je prends le reste " dit Georges.Mais aux côtés du papa, il y a aussi la maman Valérie et la grande sœur, Charlotte, 21 ans.Une sœur qui le suit mais… de loin." Oui, je le suis de loin car le snooker et moi, ça fait deux, rigole-t-elle .Je trouve ça trop lent même si mon frère, lui, joue vite.J’ai déjà essayé mais non, il n’y a rien à faire, je n’aime pas ça.Mais bon, ça ne m’empêche pas de respecter ce qu’il fait.Je suis même très fière. "

Au point, d’ailleurs, de vivre le passage de son statut de professionnel avec une certaine attention la semaine passée." J’étais en cours et donc je suivais ça de loin , narre-t-elle. Mais dès que j’ai eu l’information, je l’ai partagée avec mes copains de classe.J’en ai même parlé à un de mes professeurs pendant 15 minutes en montrant la page Facebook de Julien."

Si le snooker fait partie de la vie de Julien depuis quasi toujours, il fait aussi partie de la vie du reste de la famille, dont celle de Charlotte, bien sûr. " Au repas, on ne parle que de ça depuis toujours , rigole l’aînée. Donc, ça me saoule parfois un peu (rires). Maintenant, comme je suis étudiante en interprétariat à Bruxelles, c’est moins le cas car je ne suis plus aussi souvent à la maison (rires). Il a réalisé son rêve finalement et c’est le plus important. "

Un rêve qu’il caressait dès l’école primaire, lui qui, quand on lui demandait ce qu’il voulait faire plus tard, assurait " vouloir passer sur Eurosport... " Toute la famille peut désormais en profiter.