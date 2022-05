Auteur d’une première mi-temps hésitante, mais sans conséquence, le futur gardien de Sebastien Baucamp à Fraiture Sports a sorti le grand jeu en seconde période, notamment à l’heure de jeu sur une frappe à bout portant de Sebastien Denorme. Et bien qu’il n’ait pas directement arrêté d’envoi lors de la fameuse séance des tirs au but, les nombreux déplacements sur sa ligne ont sans aucun doute contribué à perturber Christophe Ciatto et Sebastien Denorme. " J’ai essayé de les déstabiliser en bougeant énormément. Je pense que c’est ce qu’il faut faire. Je n’arrête peut-être pas de penalty directement, mais je pense avoir joué un rôle. "

Dominés mais tactiquement très bien positionnés sur la pelouse couthinoise, les Soliérois ont fait preuve d’une maturité étonnante. Tout le travail de formation tactique et technique travaillé par le staff soliérois depuis des années a payé ce dimanche, c’est indéniable. Sans aucune pression, Thomas Gillard et son équipe essayent de profiter de leurs derniers moments tous ensemble. " C’est la fête de notre côté. On va essayer d’en profiter dimanche prochain contre Crisnée comme face à Couthuin ce dimanche. On doit prendre du plaisir et s’amuser quel que soit le résultat. "

Favoris face à Crisnée contre qui les Rouges mènent 3-0 dans leurs confrontations directes cette saison, les seize Soliérois présents sur la feuille de match ont l’occasion d’écrire leur propre histoire, même si le jeune gardien préfère botter en touche concernant cette rencontre. " Ça va se jouer sur des détails. Je ne sais pas me prononcer sur qui est le vrai favori de cette finale ."

Plaisir et fête, deux termes étonnants qui collent parfaitement à la peau de SolièresB malgré l’enjeu.