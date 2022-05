Oreye se tourne résolument vers l’avenir

Loin d’incriminer qui que ce soit, le médian revenait ensuite sur deux faits marquants. " L’expulsion de Strauven nous a été préjudiciable, sans doute. Il s’est fait avoir car ce n’était pas du tout deux fautes méchantes. Malgré tout, nous avons plutôt bien tenu le coup. Et puis, lors des tirs au but, c’est sans doute notre élément le plus déterminant qui loupe le sien. C’est grâce à Rossion et à son magnifique but du gauche qu’on avait ouvert la marque. Personne ne lui en voudra d’avoir manqué son penalty. "

Malgré un large sourire de façade, on sentait bien que Jérôme Dirick était meurtri par l’élimination de son équipe. " On voulait monter en P2 cette saison , assurait le coach d’Oreye. Les poteaux, ce dimanche, en ont décidé autrement. Malgré la qualité de notre jeu, l’excellent état d’esprit, le fait de jouer plus d’un quart d’heure à dix contre onze, on n’a pas tremblé et j’ai dit à mes joueurs qu’ils n’avaient rien à regretter, parce qu’ils avaient tout donné. "

Tout à coup revigoré par ses propres propos, l’entraîneur orétois se tournait déjà vers l’avenir. " On va garder le noyau actuel à quasi 100% , expliquait-il. On aura 7 ou 8 apports de qualité qui vont amener de la concurrence dans le prochain effectif. Alors, nous aurons des ambitions évidentes de montée même si la P3, la saison prochaine, aura de l’allure avec la montée de Thisnes et l’équipe de Vyle Tharoul qui descendra de P2. "