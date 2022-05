Moussa Diallo: «Là pour 20 buts»

Moussa Diallo, on va enfin pouvoir vous voir en action à Huy-Waremme alors que quand vous aviez signé, à l’été 2017, à Solières, vous aviez directement filé à Eupen...

Oui, je vais découvrir le football chez vous et ça me fait plaisir, vraiment.Mon passage à Solières n’avait été qu’éclair.J’avoue que je débarque en terrain un peu inconnu à Stockay où je ne connais quasiment personne.C’est Marc Grosjean qui a pris langue avec moi et m’a proposé un projet séduisant de 2 ans.Peso et Hansoulle, mes ex-coéquipiers à Herstal, ne m’ont dit que du bien de Stockay.

Sans Marc Grosjean, c’eut été impossible pour vous de venir à Stockay?

Je ne dis pas ça.Je voulais rejouer en D2 ACFF, c’est le niveau idéal.Donc, Stockay était une belle piste.Mais c’est clair que travailler indirectement avec M.Grosjean a toujours été dans un coin de ma tête.J’ai failli déjà bosser avec lui à l’époque à l’Union St-Gilloise et Virton mais pour de petits détails, cela ne s’était pas fait.Là, je vais être entraîné, je l’avoue, par quelqu’un que je ne connais pas mais si M.Grosjean l’a choisi, c’est qu’il a des qualités...

Vous ne vouliez plus rester en D3 ACFF et à Herstal en particulier...

D’abord, j’aimerais vraiment remercier Herstal qui m’a permis de me relancer alors que je revenais de la D1 luxembourgeoise et que j'avais quelques kilos en trop.À l’époque, j’avais été clair: la D3 ACFF, ok, mais une seule saison, le temps de me relancer.Je pense que j’ai encore le niveau et les jambes pour la division au-dessus.

Le foot professionnel, c’est donc bien fini?

Ecoutez, a priori, oui.Là, je suis facteur à la poste et je me plais bien dans ce boulot où je croise pas mal de supporters de Liège dans mes tournées (rires).Je ne veux pas quitter ce job.Le football n’est plus ma priorité absolue.Mais, bon, quand j’étais à La Calamine, jamais je n’aurais imaginé qu’Eupen allait me contacter.Donc, on ne sait jamais.Comme jamais, en quittant mon Sénégal natal en 2004, je n’aurais imaginé jouer ne serait-ce que quelques minutes en D1 belge...Donc, qui sait?

Vous n’avez finalement effectué qu’un bref passage éclair en D1.Pas de regret?

La question est délicate.C’est sûr que j’aurais aimé y performer et durer.Au fond de moi, je pense que j’aurais pu y faire quelque chose.Quand je pense qu’au sortir d’une préparation estivale avec Eupen, j’étais le meilleur buteur de l’équipe, puis que je saute pour une raison qui m’échappe encore, oui, je suis un peu triste.Mais j’ai pris beaucoup de plaisir, là-bas.J’ai croisé du beau monde comme Makelele, Garcia ouLeye qui est devenu un des meilleurs amis et qui porte les couleurs de notre pays, le Sénégal, bien haut.

Vous avez marqué partout où vous êtes passé.Que vaut, encore, le Moussa Diallo d’aujourd’hui?

Bah, je vais peut-être un peu moins vite qu’avant, mais comme me le disait mon coach à Herstal, une occasion sur deux, c’est toujours but avec moi (rires).Je reste très sérieux dans ma tête car je sais qu’on compte beaucoup sur moi.Je me suis fixé d’ailleurs un objectif clair: je veux marquer 20 buts au moins la saison prochaine.

Stockay n’a, jusqu’ici, que quelques joueurs pour son noyau la saison prochaine.Vous n’avez pas peur d’être tombé au mauvais endroit?

Non parce que M.Grosjean m’a totalement rassuré.Puis, bon, la saison où on termine 6eavec La Calamine, c’était pareil.Donc, c’est peut-être bon signe finalement. De toute façon, le club le sait: je ne suis pas venu pour jouer la 12e place...

Vous avez 32 ans.Vous avez signé un contrat de 2 ans à Stockay.Et après?

J’ai encore eu des contacts en Nationale 1 il y a peu mais je pense qu’à ce moment-là, il sera temps de regarder vers le bas.Finir dans un bon petit club de P1 me plairait bien.