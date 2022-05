Au niveau de Verlaine, l’actualité est donc plus venue des coulisses avec la désignation d’Étienne Gérard pour remplacer Jérôme Louwette à la tête d’une équipe qui va certainement subir plusieurs changements pour la prochaine campagne. " Cela avance lentement mais sûrement, on espère officialiser les choses en fin de semaine ", nous confiait le président des Verts.

En P3, pas de dernier match pour La Villersoise B qui a déclaré forfait pour son ultime rendez-vous. Par contre, l’équipe C de Frédéric Bemelmans a glané une ultime victoire: 73-60 contre Atlas. " Nous avons vite été menés de 14 points. Ensuite, au retour des vestiaires, il y a eu un changement radical de mentalité. On gagne la seconde période 43-21 avec un Denis ayant explosé la défense adverse avec 31 points dont 7 bombes ! Un régal pour sa dernière sous cette vareuse et pour moi comme coach. Nous terminons sixièmes malgré une saison compliquée au vu de l’effectif réduit chaque semaine. "

Pour la suite, le club a fixé le noyau de l’équipe: Laurent Jamart, Romain Aldhegi, Lucas Vercauteren, Tom Lefebvre, Lucas Borsu, Thomas Viseur, Arthur Furnémont, Maxime De Decker, Maxime Vlasselaerts + des U18. Le groupe sera dirigé par Christophe Marteau.

Au rayon des nouvelles, notons aussi que, du côté de Waremme C, le groupe de Yannick Moray n’a pas su faire chuter les champions de Grâce-Hollogne mais en sait plus sur son futur puisque le nom de Mathias Scholze a été officialisé pour prendre le relais lors de la prochaine saison.

Enfin, Braives est tombé trop juste après 45 minutes de duel contre Ans.

Mais Romain Pirlet a bien bouclé son effectif: Vanoverschelde et Remy arrivent de la P2 d’Andenne mais, surtout, au niveau des joueurs régionaux, Gauthier Godefroid revient de la P2 de Hannut alors que Florent Vause débarque de la R2 de La Villersoise. Au niveau des départs, Dumont rejoint la P4 du club comme Curinckx alors que Gemoets arrête et que Danze ira à Huy (R2).