Solide recrutement pour les Giants de Braives

Romain Pirlet et la P3 de Braives viennent de frapper fort au niveau de leur recrutement. En effet, le coach vient d’officialiser son effectif 2022-2023 avec quatre arrivées majeures. Ainsi, en plus du duo de la P2 d’Andenne, Vanoverschelde et Remy, les Giants ont recruté deux éléments des environs et de premier plan.