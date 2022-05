Michaël Lebe: «Je suis fier de mes joueurs et je n’ai rien à leur reprocher»

Et le coach de poursuivre. "Je n’en reste pas moins fier de mes joueurs et je n’ai rien à leur reprocher. Xhoris a encore prouvé qu’avec de petits moyens il pouvait réaliser de grandes choses et surprendre des formations à gros budgets. C’est une politique que nous allons continuer à défendre. On ne fera jamais de folie. Pour la saison prochaine nous stabilisons le groupe actuel, à l’exception de Botondo et de Da Silva qui nous quittent, et nous enregistrons les arrivées de Florian Bebronne (Aywaille B), Cédric Viera (Beaufays et ex Mormont) et de Pierre Bayonnet (Ouffet-Warzée). J’espère aussi récupérer un Noah Lawarrée définitivement débarrassé de ses problèmes aux genoux tandis que Nicolas Mackels, le grand malchanceux de cette fin de saison, se fera opérer des croisés début juin et sera indisponible pour la reprise."