L’Union Huy décroche sa montée en R1

Et s’il avait fallu encore trouver des sources de motivations pour réussir cette rencontre, tout le monde savait que la scoreuse vedette de l’équipe, Hélène Bastin, fêtait son anniversaire. Donc, il fallait que la fête soit totale.

Et c’est précisément dans une ambiance intense et devant des gradins combles que ce Game 2 débutait. Une rencontre à l’enjeu exceptionnel pour laquelle notre rédaction avait mis en place un dispositif sans précédent pour une rencontre de basket féminin amateur: deux caméras, des techniciens et des commentateurs passionnés pour permettre aux internautes de vivre cette rencontre en direct afin de pousser les Hutoises vers la montée.

Et bien les joueuses ont répondu présentes dès les premières minutes de cette rencontre avec Fontaine ouvrant le score et ainsi mettre directement les Mosanes aux commandes. Avec Bastin incisive dans la raquette et une Crelot poussant une première accélération, l’Union devait pourtant attendre le deuxième quart pour prendre 10 longueurs d’avance (23-33). Avec ses rotations, Huy étouffait des locales réduites à 10 unités dans le deuxième quart avec, en cheffe de file, une Bertrand omniprésente.

Loin de baisser les armes malgré un écart montant à 16 points, Alleur espérait recoller après avoir repris quelques forces aux vestiaires. Mais la défense de l’Union ne tremblait pas. Dans une ambiance de plus en plus exceptionnelle l’écart allait retomber une première fois à 10 points mais Crelot claquait 2 bombes pour éviter toute panique. En même quand Consentino ramenait les locales à 9 unités, personne ne paniquait, Bastin remettant l’église au milieu du village pour décrocher cette montée tant attendue et méritée.

QT : 18-20, 10-21 (28-41), 15-15 (43-56), 11-15.

ALLEUR : Bibbiano 9, Didier 2, Lambin 4, Cosentino 15, Dawans 0, Loffet 0, Marteau 10, Kenga 14.

HUY : De Keyser 4, Perpignien 0, Bertrand 3, Renard 6, De Carvalho 2, Sylla 0, Goffinet 4, Fontaine 2, Lemoucheux 4, Crelot 24, Bastin 22.