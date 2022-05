Les jeunes de Waremme Volley se portent bien

Présent en grand nombre (8 catégories sur 10), le club du président Perin a vécu un week-end de rêve.

Chez les garçons, les jeunes hesbignons ont décroché trois titres de champion francophone. Les U13, U15 et U19 ont ainsi terminé premiers et sont donc qualifiés pour les championnats de Belgique qui se tiendront à Lessines et Flobecq le week-end prochain alors que les U11, eux, sont montés sur la troisième marche du podium.

Chez les filles, le bilan est aussi exceptionnel puisque les U13 sont sacrées championnes francophones alors que les U11, U15 et U19 ont terminé à chaque fois deuxième. Ces quatre formations ont ainsi décroché leur ticket pour la finale nationale.

«Au-delà de nos espérances»

La voix quelque peu cassée, Pierre Honnay avait forcément le sourire. "Le bilan de nos équipes est incroyable, dit-il. C’est au-delà de nos espérances. On est parfois un peu trop modeste mais ce que nos équipes viennent de réaliser est excellent. Q ue ce soit au niveau de l’organisation ou sur le plan purement sportif, tout s’est très bien déroulé."

Les matchs se sont d’ailleurs déroulés devant une belle assistance. "Les spectateurs sont venus en nombre , confie Pierre Honnay. C’est toujours très sympa, pour les jeunes, d’évoluer dans une telle ambiance. C’est la première fois que le Pôle ballons accueillait ce genre d’événement et il n’y a que du positif."

Sept équipes waremmiennes seront donc représentées, la semaine prochaine, en vue du titre national. " Évidemment, l’objectif est de ramener l’un ou l’autre titre mais ce sera très compliqué , commente le directeur technique hesbignon. Faire partie des meilleures équipes du Royaume est déjà un bel accomplissement."

Que du positif, donc, à retirer de ce week-end où Waremme Volley a encore démontré qu’il savait y faire en matière de formation… et d’organisation de grands événements.