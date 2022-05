Le TTC Wanze devient royal: «Une fierté»

C’est le 1er août 1969, l’année de naissance d’un certain Jean-Michel Saive, que Georges Wegria, Serge et Georges Gustin ainsi que François et Michel Matot créa ensemble un club de tennis de table à Wanze. "Le club a débuté avec 10 membres et deux équipes alignées dans le championnat provincial. C’était le temps des aventures , indique le secrétaire wanzois. Les joueurs partaient en déplacement dans les fins fonds de la province à 17h pour revenir vers trois heures du matin après parfois des voyages abominables sur les routes enneigées après avoir disputé un match de championnat dans des salles à peine éclairées et chauffées."

Le fait d’arme du cercle wanzois surviendra en 1992. "C’est l’année où nous avons accédé à la division 2 Nationale , explique Michel Matot. Après un match épique Herck gagné 9-7 avec un autocar complet de supporters wanzois pour nous soutenir. "

Deux ans plus tard, le TTC Wanze déménagea au hall omnisports avec une augmentation significative de ses membres. Plusieurs gros événements, comme le "Summer Ping" ou les tournois nationaux de vétérans sont organisés.

Considéré, à juste titre, comme l’un des meilleurs clubs formateurs de l’arrondissement, le TTC Wanze n’a cessé de performer sur la scène nationale. Lors de la saison 2015-2016, les pongistes wanzois ont amassé, aux championnats provinciaux ou nationaux, 35 médailles dont 2 titres de champions de Belgique. " Cette année-là, la fédération nous a d’ailleurs décerné une grande distinction, à savoir “La Palette d’or” ", glisse Michel Matot.

En plus de 50 ans, le club de Wanze aura récolté 9 titres aux championnats de Belgique ainsi que… 119 titres aux championnats provinciaux.

Un bilan qui, c’est certain, évoluera dans les prochaines années. "Nous possédons des jeunes prometteurs, dit Michel Matot. La relève est bel et bien présente." Pour encore 50 ans, au moins.