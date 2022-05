Laenen et Goset ont brisé leur plafond de verre

Le tout alors qu’ils doivent encore passer par les qualifications du samedi, un écueil qui ne semble plus vraiment leur poser de problèmes. " C’est vrai, la journée du samedi s’est très bien passée , confirme le Waremmien. On a joué à notre niveau et on a fait le boulot comme on dit. "

Un niveau que la paire liégeoise a tenu encore le lendemain avec une victoire sans trembler lors du premier match de poules avant de tomber face à la paire Wivrouwen-Van Dyck, non sans s’être procuré une balle de set dans la première manche. " Notre adversaire était un peu plus fort, mais on réalise un très bon match. Tenir une équipe pareille, cela n’annonce que du bon pour la suite ", insiste Louis Laenen.

Des résultats qui ont donc permis à Laenen et Goset de rejoindre le Top 8, ce qu’ils n’étaient jamais parvenus à faire. Mais en quarts de finale, l’accumulation des rencontres s’est fait ressentir. " C’est vrai, ça a été un peu plus compliqué , reconnaît le premier cité. Avec notre match de jeudi, le retour en Belgique et les matchs de samedi, cela a fait pas mal d’efforts. Et on n’a pas vraiment trouvé la solution. Néanmoins, cela reste globalement un bon tournoi, on évolue bien, on progresse. Certes, quand on est en quarts de finale, on a envie d’aller encore un peu plus loin et il y a une petite pointe de déception, mais nous avons prouvé que nous avions le niveau des meilleures paires du pays. "

Place désormais à une épreuve internationale avec le tournoi de Rhodes, une ville grecque pour laquelle les deux comparses s’envolent ce mercredi. Ils disputeront une rencontre de qualification jeudi. En cas d’élimination, ils prendront un week-end de repos en Belgique avant la prochaine manche sur le sol national le week-end suivant à Coutrai. Avec un seul objectif en tête; se rapprocher du Top 8 au classement général pour éviter de passer par les qualifications.