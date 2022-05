Huy veut évoluer en championnes

Face à un adversaire qui sera à nouveau diminué, les Hutoises ne devraient pas rater cet ultime rendez-vous et décrocher la montée tant attendue. D’ailleurs, en plus d’une extrême motivation, le groupe de Mike De Keyser espère pouvoir compter sur l’appui de ses supporters pour se transcender dans cette dernière ligne droite. " Et je compte sur mes filles pour montrer leur meilleur visage , nous confiait le mentor hutois qui n’a pas caché sa déception après la victoire de dimanche. Je trouve que nous n’avons pas affiché la meilleure mentalité. Peut-être à cause de mes trop nombreux changements. Mais j’ai trouvé l’adversaire plus engagé et volontaire. On n’a pas affiché la mentalité d’une équipe championne alors que nous avons dominé la saison régulière. Je compte sur les filles pour démontrer leur titre et leur suprématie ce mardi pour monter dans la meilleure dynamique qui soit. "

Un game 2 important car, même si une belle à Huy serait encore possible en cas de défaite surprise, il faut impérativement gagner cette finale. En effet, on vient d’avoir l’officialisation du fait qu’il n’y aura que trois montantes de R2 vers la R1 car Fleurus n’accédera finalement pas à la D1. Seules les gagnantes des finales et la gagnante d’un test-match entre les perdantes accéderont à l’étage supérieur.

Une rencontre que nous vous proposerons de vivre en direct sur notre pas Facebook dans l’éventualité où vous ne feriez pas le déplacement. Et, si vous venez dans les installations de la rue Monfort, soyez là suffisamment longtemps à l’avance! En effet, il se pourrait qu’il n’y ait pas de place pour tout le monde car, côté local, on a rameuté les supporters pour venir encourager la jeune équipe qui a montré une si belle mentalité dans la défaite ce dimanche.

Alors, supporters de Huy, tous aux postes! La montée, c’est ce mardi!