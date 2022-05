Deux nouveaux renforts pour Burdinne

Toujours sur le côté gauche, Burdinne a également finalisé l’arrivée du jeune Maxime Josse, 19 ans à peine, et qui peut occuper une place dans la ligne défensive ou médiane. " C’est un peu gaucher qui appartient à Braives, mais qui a fait toutes ses classes de jeunes à Waremme , ajoute le mentor burdinnois. Il est venu s’entraîner quelques fois avec nous et a envie de se frotter au monde des adultes. Il veut vraiment percer et on lui donne sa chance. "

Malgré ces deux renforts, le noyau burdinnois n’est pas encore bouclé puisque Sulivan Delhaize, qui était censé accompagner Amaury Hauteclair, a préféré faire machine arrière comme il l’a expliqué au club. Burdinne est donc toujours à la rechercher de l’un ou l’autre élément en vue du prochain exercice.